الآلاف تظاهروا في صربيا ضدّ فوسيتش المتهم بالسلطوية

تظاهر آلاف الصرب في شوارع بلغراد وفي درجات حرارة شديدة الانخفاض، للاحتجاج ضدّ الرئيس الصربي ​الكسندر فوسيتش​ المتّهم بنزعة سلطوية، في تحرّك هو العاشر خلال أسابيع.

ويتّهم المحتجون، الّذين تحرّكوا أيضًا في 40 مدينة أخرى، السلطة بإسكات الإعلام والمجتمع المدني. ويطالبون باستقالة المسؤولين عن القناة الوطنية العامة "أر تي أس".

وكانت قد نُظّمت أوّل تظاهرة في 8 كانون الأول الماضي بدعوة من المنظمات المدنية، وبدعم "تحالف من أجل ​صربيا​" المؤلّف من عشرات الأحزاب المعارضة الّتي تنتمي إلى اليسار و​اليمين المتطرف​.