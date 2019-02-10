تظاهر آلاف الصرب في شوارع بلغراد وفي درجات حرارة شديدة الانخفاض، للاحتجاج ضدّ الرئيس الصربي الكسندر فوسيتش المتّهم بنزعة سلطوية، في تحرّك هو العاشر خلال أسابيع.
ويتّهم المحتجون، الّذين تحرّكوا أيضًا في 40 مدينة أخرى، السلطة بإسكات الإعلام والمجتمع المدني. ويطالبون باستقالة المسؤولين عن القناة الوطنية العامة "أر تي أس".
وكانت قد نُظّمت أوّل تظاهرة في 8 كانون الأول الماضي بدعوة من المنظمات المدنية، وبدعم "تحالف من أجل صربيا" المؤلّف من عشرات الأحزاب المعارضة الّتي تنتمي إلى اليسار واليمين المتطرف.
كانت هذه تفاصيل خبر الآلاف تظاهروا في صربيا ضدّ فوسيتش المتهم بالسلطوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.