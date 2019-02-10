13 قتيلاً إثر فرار سجناء من سجن في الكونغو الديمقراطية

أعلن رئيس السجن في منطقة كاسايى بوسط ​جمهورية الكونغو​ الديمقراطية، ماساكا نانساكا، عن مقتل 13 شخصاً وأصيب ثمانية آخرون بجروح إثر فرار سجناء من السجن، موضحا أنه "قتل تسعة سجناء عندما حاولت قوات ​الأمن​ اعتقالهم مجدّداً"، مضيفاً أنّ "أربعة قتلى آخرين سقطوا في المواجهات بين الجانبين هم شرطيان ومقاتلان سابقان في الميلشيا، كما أصيب ثمانية آخرون بالرصاص وتم نقلهم إلى المستشفى".

وأكد أن "حوالي 60 شخصاً تمكّنوا من الفرار"، مشيرا الى أنّ "المنشأة كانت تحتجز 272 سجيناً مدنياً و98 سجيناً عسكريا قبل محاولة الفرار من السجن. وأوقفت ​الشرطة​ 16 من الهاربين".

وتقدّر السلطات أنّ حوالي 1700 من مقاتلي الميلشيا كانوا ينشطون في منطقة كاسايي لكن هناك استسلام جماعي لعناصرها منذ تسلم الرئيس فيليكس تشيسيكيدي السلطة الشهر الفائت.