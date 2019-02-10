مصدر باللقاء الديمقراطي للشرق الأوسط: نحن الأحرص على إنتاجية الحكومة

أكد مصدر نيابي بارز في "​اللقاء الديمقراطي​" لصحيفة "الشرق الأوسط" "أننا كحزب تقدمي اشتراكي ولقاء ديمقراطي قد نتفق مع رئيس ​الحكومة​ سعد الحريري في قضايا استراتيجية وسواها وربما يحصل تباين بيننا حول الأمور الاقتصادية والاجتماعية والمالية وغيرهما، ولكننا سندافع في ​مجلس الوزراء​ وخارجه عن كل ما نراه يشكل انتهاكاً وخروجاً عن القوانين أو ظهور صفقة هنا وأخرى هناك في ​الكهرباء​ أو أي مرفق في الدولة، فهذه المسائل سنتشدد حيالها، وذلك لا يصب كما يرى البعض في خانة التعطيل أو تشويش على أداء الحكومة ورئيسها"، مشدداً على "أننا الأحرص على الإنتاجية وأن تأخذ الحكومة دورها في هذه الظروف الاستثنائية التي يجتازها ​لبنان​ وتحديداً من خلال ​البطالة​ والأوضاع الاقتصادية المزرية".

وكشف أن اجتماع وفد اللقاء مع الحريري "كان جلسة مصارحة إلى أبعد الحدود حيث حصلت مكاشفة في كل ما حصل في الآونة الأخيرة وسط إصرار الجانبين على إبقاء هذا التحالف بينهما باعتبار ما يربطهما هو تضحيات كبيرة حصلت إثر اغتيالالرئيس ​رفيق الحريري​ وأدت إلى خروج عهد الوصاية من لبنان إضافة إلى مراحل كثيرة كان فيها التحالف والتنسيق بينهما في أوجه".

ولا يستبعد المصدر المذكور حصول لقاء قريب بين الحريري و​وليد جنبلاط​، مشيراً إلى أن زيارة وفد اللقاء الديمقراطي إلى ​بيت الوسط​ تناولت ضرورة تفعيل العمل الحكومي وخصوصاً لناحية العناوين الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي كان وزير التربية ​أكرم شهيب​ واضحاً فيما قاله إثر اللقاء مع الحريري، ومفاده أن "​الحزب التقدمي الاشتراكي​" لا يمكنه السكوت عن القضايا الاقتصادية أو الهدر والصفقات فتاريخه كان إلى جانب الناس وهمومهم منذ أيام المؤسس الشهيد ​كمال جنبلاط​ وصولاً إلى المرحلة الحالية.

وحول الخلاف الدرزي - الدرزي وحملات "اللقاء الديمقراطي" على وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، تقول مصادر نيابية في اللقاء "نحن لا ندخل في الشخصي مع أي فريق بل ثمة مسلمات وثوابت لدينا لن نتخلى عنها، فوزير الدولة لشؤون النازحين لونه سوري كما قال وليد جنبلاط، وبالتالي لدينا كل المعطيات بأنه زار دمشق برفقة أحد النواب الدروز الموالين للنظام السوري، والتقوا باللواء علي المملوك، الذي يخطط للفتنة الدرزية في الجبل من خلال توجهات وأوامر بشار وماهر الأسد، وما التصعيد الذي يمارسه النائب طلال أرسلان إلا دليل قاطع على هذا النهج الفتنوي، ولكننا نسعى بتوجيهات حازمة من رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط على تحصين الجبل ووحدته إن على مستوى وحدة الصف الدرزي أو الوطني، ولن ندخل في أي مهاترات وإشكالات أو محاولات لجرّنا إلى الفتنة، ولهذه الغاية نتواصل ونلتقي مع المشايخ الدروز لوضعهم في صورة ما يحصل على الأرض من مشروعات من قبل النظام السوري لزرع الفتنة في الجبل".