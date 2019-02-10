مقتل 3 أشخاص إثر تحطم مروحية في مجمع للأمم المتحدة بالسودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لقي 3 أشخاص مصرعهم، السبت، إثر تحطم مروحية عسكرية إثيوبية في السودان.
وأفادت الأمم المتحدة، في بيان، بأن المروحية كانت تقوم بعملية روتينية لنقل جنود إثيوبيين بالتناوب لدعم جهود القوة الأممية في ضمان السلام والأمن في أبيي، عندما تحطمت وسقطت داخل مجمع قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (يونيسفا).
وذكر البيان أن من بين 23 شخصاً من ركاب وطاقم المروحية، جُرح 10 أشخاص بينهم 3 إصابات حرجة.
ولم يعرف على الفور سبب الحادث.
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