شكرا لقرائتكم شاهد..الجيش اليمني يحقق انتصارات في معقل الحوثيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الجيش اليمني، السبت، عن تحقيق انتصارات كبيرة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية، في مديرية الحشوة بمحافظة صعدة المعقل الرئيس للحوثيين اقصى شمال البلاد.

وقال قائد اللواء التاسع حرس حدود العميد محمد العملسي، ان أبطال الجيش الوطني حققوا انتصارات كبيرة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية، خلال الفترة الماضية، في مديرية الحشوة بمحافظة صعدة، بالرغم من تضاريسها الصعبة ومرتفعاتها الشاهقة.

وأفاد أن قوات الجيش الوطني نفّذت، خلال اليومين الماضيين، عددا من الكمائن التي استدرجت ميليشيات الحوثي الانقلابية وأوقعت خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوفها.

ولفت العميد العمسلي، إلى الأهمية الاستراتيجية والعسكرية لجبهة الحشوة، حيث تتوسط بموقعها الجغرافي محافظتي صعدة والجوف، إضافة إلى أنها تتضمن جبالاً حاكمه تطل على ما مساحته 36 كم من صحاري صعدة المحاذية للجوف، وفق تصريح نقله عنه المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية.

وأكد أن تحرير الحشوة يقطع خطوط الإمداد عن ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهات الجوف، ويساهم في تأمين الخط الدولي الرابط بين صعدة والجوف، إضافة إلى تضييق الخناق على عناصرها في مديرية كتاف المحاذية لمديرية الحشوة.

وأوضح العملسي أن جبهة الحشوة يمر منها خط قنا التجاري التاريخي(صعدة_ البقع _ خباش) والذي يربط مدينة صعدة بعدد من مناطق القاطع الشرقي للمحافظة.

وبحسب المركز الإعلامي للجيش اليمني، فإن الانتصارات الأخيرة التي حققتها قوات الجيش تفتح الطريق نحو تحرير كامل مديرية الحشوة التي تعد إحدى أهم مديريات محافظة صعدة المحاذية لمحافظة الجوف.

ونشر المركز، مقطع فيديو، لجانب من المعارك التي يخوضها الجيش اليمني ضد الميليشيات الانقلابية في جبهة الحشوة.