مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادثي تصادم بطريق "السويس– القاهرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:

لقي شخصان مصرعها، وأصيب اثنان آخران في حادثين تصادم وانقلاب سيارة في السويس، فيما نقلت الإسعاف الضحايا لمستشفى السويس العام.

وتلقى اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، إخطارًا من تأمين الطرق يفيد بوقوع حادثين بطريق السويس – القاهرة، الأول قرب وادي حجول، والثاني بالكيلو 69 طريق الروبيكي.

وانتقلت على الفور قوة من مباحث قسم عتاقة لموقع الحادثين حيث، أظهرت المعاينة أن الحادث الأول وقع باصطدام سيارة ميني باص يستقلها 25 راكب، وكانت متوقفة يمين الطريق لاستبدال الإطار، وأثناء ذلك اصطدم بالميني باص سيارة ملاكي بسبب السرعة الزائدة وعدم تقدير المسافات.

وأسفر الحادث عن وفاة قائد الملاكي وإصابة مرافقه، بينما وقع الحادث الثاني بمدخل الروبيكي، بسبب السرعة الزائدة والتي أدت للاصطدام بالحاجز الخرساني.

وقال مصدر أمني، إن عمليات الإنقاذ استدعت الاستعانة بالدفاع المدني، لتقطيع صاغ السيارة وإخراج المجني عليه.