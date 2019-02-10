هام لمستعملي غوغل كروم .. الشركة تحذر من فخ الاشتراك في المواقع الإلكترونية

قالت غوغل إن الإصدار 71 الجديد من متصفح كروم -الذي صدر خلال شهر دجنبر الماضي، سيعمل على تحذير المستخدم من فخ الاشتراك في المواقع الإلكترونية التي تطلب المال في حال لم تلتزم بالتعليمات.

وأوضحت الشركة أنها طورت “قائمة أفضل الممارسات” لعمليات الدفع عن طريق الهاتف الجوال والتي تؤكد أن المعلومات المرتبطة بالفاتورة وتفاصيل الرسوم يجب أن تكون واضحة ومفهومة قدر الإمكان، وفي حال عدم الالتزام بهذه التعليمات فإن كروم الجديد سيظهر رسالة تحذير على كامل الشاشة.

وتنص الرسالة على أن ذلك الموقع قد يحاول طلب أموال، وعندئذ يمكن للمستخدم أن يقرر ما إذا كان يرغب في مغادرته أو الاستمرار في زيارته.