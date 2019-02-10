ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى سكني في إسطنبول

لقي 21 شخصاً حتفهم وأصيب 14 آخرون في انهيار مبنى سكني من ثماني طبقات في إسطنبول ، بحسب حصيلة جديدة أعلنتها الحكومة مساء السبت.

وانهار المبنى المكوّن من 14 شقة سكنية والواقع في حي كرتل على الضفة الآسيوية للمدينة الأربعاء ولم تتّضح أسباب انهياره بعد.

من جهته قال وزير الداخلية سليمان سويلو للصحفيين مساء السبت "نقدّر أنّه كان هناك 35 شخصاً تحت الأنقاض ونحن الآن وصلنا لعدد 35"

شخصاً تم انتشالهم.

ولا يزال عشرات من رجال الإنقاذ يعملون في الموقع مع جرافات تزيل كتلاً ضخمة من الأسمنت المسلّح.

من جهته قال وزير البيئة مراد كوروم خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الداخلية إنّه تم إخلاء عشر عمارات في محيط المبنى الذي شهد الكارثة.

وأوضح أنّ المبنى المنهار كان يضمّ 14 شقة وثلاثة متاجر. وكانت السلطات

أفادت بأن العمارة التي انهارت يقطنها 43 شخصاً في 14 شقة.

وأشارت وسائل إعلام إلى أنّ الطوابق الثلاثة الأخيرة من المبنى شيدت بدون ترخيص وهو أمر يحدث كثيراً في إسطنبول، المدينة التي يقطنها أكثر من 15 مليون نسمة.

وأثار انهيار المبنى انتقادات ضد عفو منحته الحكومة العام الفائت للمتّهمين بالبناء غير القانوني، وهي خطوة تم اتخاذها قبل الانتخابات البلدية المقرّرة في مارس.

والعام الفائت، انهار مبنى من أربعة طوابق في إسطنبول بعد عواصف رعدية عنيفة.

وفي يناير 2017، لقي شخصان حتفهما بعد انهيار بناية في حي شعبي في المدينة.