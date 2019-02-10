شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5 درجات يضرب حدود تشيلي وبوليفيا والان نبدء بالتفاصيل

ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم، منطقة الحدود بين تشيلي وبوليفيا. وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن مركز الزلزال يقع على عمق 117 كيلومترا تحت سطح الأرض. ولم ترد أنباء على الفور عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.



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