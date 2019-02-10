شكرا لقرائتكم خبر عن محتج بـ«السترات الصفراء» يفقد يده في الاشتباكات والان نبدء بالتفاصيل

بترت يد أحد متظاهري «السترات الصفراء» أمس، وأصيب آخرون بجروح متباينة، خلال اشتباكات مع الشرطة الفرنسية قرب مقر مجلس النواب في باريس، مع عودة العنف والتخريب من قبل بعض المحتجين.

واعتقلت الشرطة الفرنسية، السبت، عشرة أشخاص على الأقل في باريس على هامش مظاهرات السترات الصفراء التي تتواصل للأسبوع الثالث عشر على التوالي. بحسب ما أفاد موقع صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.

وحمل المتظاهرون لافتات تندد بسياسات الرئيس، ورددوا هتافات «ارحل يا ماكرون» و«ماكرون مجرم».

وككل يوم سبت، نظمت مظاهرات في كافة المدن الفرنسية خاصة في المدن الكبرى كبوردو وتولوز وليل ونانت ومونبيلييه ورين ومرسيليا.

ونقل الموقع عن مصادر بالشرطة قولها: إن أحد المتظاهرين فقد يده خلال الاشتباكات، فيما لم يتضح السبب الذي أدى إلى بتر يد الشاب.