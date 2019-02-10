شكرا لقرائتكم خبر عن غوايدو يقبل بتدخل عسكري لطرد مادورو والان نبدء بالتفاصيل

صرح المعارض الفنزويلي خوان غوايدو الذي اعترفت به حوالي أربعين دولة رئيسا بالوكالة للبلاد، أنه مستعد لكل شيء، بما في ذلك السماح بتدخل عسكري لطرد نيكولاس مادورو من السلطة، لتلحقه تصريحات من مسؤول بالبيت الأبيض عن اتصالات مباشرة تجري مع أفراد في جيش فنزويلا للانشقاق والتخلي عن مادورو.

وامتنع المسؤول عن الإدلاء بتفاصيل عن المناقشات أو مستواها، ولم يتضح إن كانت مثل هذه الاتصالات ستحدث شقوقا في دعم الجيش للزعيم الاشتراكي وهم دعم محوري لسيطرته على مقاليد السلطة. وبحسب «رويترز»، قال مسؤول كبير بالبيت الأبيض: إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتوقع المزيد من الانشقاقات في صفوف الجيش الفنزويلي، إلا أن عددا قليلا من كبار الضباط أقدم على هذه الخطوة منذ إعلان زعيم المعارضة خوان غوايدو نفسه رئيسا مؤقتا الشهر الماضي.

وذكر المسؤول الأمريكي أن إدارة ترامب تعد في الوقت نفسه لمزيد من العقوبات المحتملة على فنزويلا، وأوضح أن واشنطن تملك كل الأدوات للضغط على مادورو ومعاونيه «للقبول بانتقال ديمقراطي شرعي».