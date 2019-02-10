انت الان تتابع غدا.. الكشف عن تصميم جواز السفر الإفريقي الموحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قادة الدول الإفريقية

تكشف مفوضية الاتحاد الإفريقي، غدا الأحد، خلال اجتماعات القمة الإفريقية بأديس أبابا، عن تصميم جواز السفر الإفريقي الموحد، الذي يسمح لحامليه بالتنقل بحرية بين دول القارة، على أن يختص الإصدار الأول منه برؤساء الدول والحكومات والهيئات الدبلوماسية. وذكرت مصادر المفوضية الإفريقية، أن جواز السفر الموحد سيساعد على تسهيل حرية التنقل للأشخاص وتحفيز النمو الاقتصادي، ودفع الحركة من الرواج التجاري والاندماج الاقتصادي بين دول القارة، وذلك من أجل حرية تنقل كاملة عبر القارة الإفريقية.

ومن المقرر بعد ذلك وفي مرحلة لاحقة، وفقا لمصادر المفوضية الإفريقية، أن يتم توزيع جواز السفر الموحد على جميع مواطني القارة، على أن يكون لكل دولة الاحتفاظ بالحق في إصداره وفقا لقوانينها ولوائحها الداخلية.وكان جواز السفر معروف رسميا باسم "جواز سفر الاتحاد الإفريقي الإلكتروني"، ويمنح لحامليه دخول أي دولة

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