وزير باكستاني: عازمون على توطيد العلاقات مع طهران

أكد وزير الشؤون الدينية الباكستاني بيرنور الحق قادري خلال استقباله مدير الحوزات العلمية في ​ايران​ آية الله علي رضا أعرافي في اسلام اباد عزيمة بلاده في توطيد العلاقات مع ايران، معرباً عن ترحيبه لتبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين.

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