أفادت صحيفة "الجريدة" بان "الأمين العام ل​جامعة الدول العربية​ ​أحمد أبو الغيط​ سيزور غداً ​بيروت​ لتقديم التهاني بولادة ​الحكومة​، ويلتقي الرؤساء الثلاثة وسيُسلّم ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ دعوةً لحضور القمة الأورومتوسطية المقررة في 24 و25 الحالي في مصر، والتي يغيب عنها الرئيس الفرنسي ​ايمانويل ماكرون​، لارتباطه بمسائل داخلية، كما سيتطرّق اللقاء الى ​القمة العربية​ الدورية المقررة في تونس نهاية آذار المقبل و​الاتصالات​ الجارية من اجل اعادة ​سوريا​".

كانت هذه تفاصيل خبر الجريدة: أبو الغيط سيسلم الرئيس عون دعوة لحضور القمة الأورومتوسطية بمصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.