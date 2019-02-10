عمرو موسى: غموضٌ يحيط بالتعديلات الدستورية في مصر

دعا الامين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، إلى "حوار وطني واسع، بشأن التعديلات المطروحة في البرلمان تتاح له مختلف المنابر، وعلى رأسها منبر البرلمان"، مطالباً بـ"أن يتاح أيضا للرأي والرأي المعارض المجال لتفعيل هذا الحوار، إثراءً للحركة السياسية، وتأمينًا لمصداقية حركة التعديل".
وأشار الى أن "حالة من الترقب والتساؤل تسود مصر بسبب الغموض الذي يحيط تعديلات قدمها خُمس أعضاء مجلس النواب على بعض نصوص الدستور"، لافتاً إلى أن "النصوص النهائية للتعديلات المقترحة ليست متاحة"، مطالبا مجلس النواب بـ"أن تراعي التعديلات روح الدستور وقواعده".
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