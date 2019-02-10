محافظ أسيوط يوجه بصرف مساعدات عاجلة لأصحاب عقار منفلوط المنهار

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط- الخليج 365:

تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط جهود انتشال ربة منزل ونجلتها من أسفل أنقاض منزل ريفي مكون من 3 طوابق بقرية بنى مجد التابعة لمركز منفلوط إنهار عليهم مساء اليوم ، ورافق المحافظ اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط واللواء عصام غانم مدير فرع الأمن العام والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة منفلوط وخالد مصطفى مدير وحدة الانقاذ السريع بالمحافظة وقوات الحماية المدنية والإسعاف.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات المحافظة بإنهيار منزل مكون من 3 طوابق ملك المواطن عثمان طه شعراوى وإخوته مقيمين بنفس المنزل ووجود ربة منزل ونجلتها أسفل الأنقاض.

وأصدر المحافظ تعليمات بتوجيه قوات الحماية المدنية والاسعاف وقوات ومعدات الانقاذ السريع الى مكان الحادث ، وتم فرض كردون أمنى حول مكان الانهيار والدفع بمعدات الحماية المدنية والانقاذ السريع لرفع الأنقاض وانتشال ربة منزل ونجلتها.

وتوجه المحافظ والقيادات الأمنية والتنفيذية ؟لإ​لى مكان الحادث وتم انتشال السيدة ( س. ح. س. 65 عاما) من أسفل الأنقاض بها اصابات طفيفة وتم نقلها الى مستشفى أسيوط الجامعى لعمل الفحوصات اللازمة وجارى استخراج فتاة تدعى "أمل ع. ط" 20 سنة من تحت الأنقاض.

وتابع المحافظ أعمال رفع الحوائط والأسقف والبحث عن الفتاة مصدرا تعليمات بتكثيف الجهود والاستعانة بكافة امكانيات الحماية المدنية والانقاذ للبحث عن الفتاة واستخراجها ورفع كافة الأنقاض ، كما أصدر تعليمات الى رئيس مركز ومدينة منفلوط بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة المنزل المنهار وكتابة تقرير شامل عنه فضلا عن فحص المنازل المجاورة للمنزل المنهار للاطمئنان على سلامة تلك المنازل وعدم تأثرها من الانهيار حفاظا على حياة المواطنين.

كما أصدر المحافظ تعليمات بتوجيه الرعاية لأصحاب المنزل المنهار وصرف مساعدات عاجلة لهم من التضامن الاجتماعى وتشكيل لجنة لعمل تقرير عن الحادث واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.