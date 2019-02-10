تاريخ مصر منذ إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية وحتى رئاسة الاتحاد -فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - أديس أبابا- أ ش أ:

نشرت وزارة الخارجية على الصفحة المخصصة لرئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، على "فيسبوك"، فيديو حول تاريخ مصر في إفريقيا منذ إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية مرورا بتحويلها إلى الاتحاد الإفريقي وأولويات مصر لتحقيق النهضة في ربوع القارة، وذلك قبل ساعات من تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد اليوم الأحد.

ويرصد الفيديو، مسيرة القارة الإفريقية منذ إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية على يد الآباء المؤسسين ومن بينهم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وحتى تحويل المنظمة إلى الاتحاد الإفريقي، وبعد تغير الهدف من التخلص من الاستعمار إلى تحقيق التكامل الاقتصادي وتنمية ورفاهية الشعوب من خلال تحديد أهداف المستقبل وتبنى أجندة 2063.

كما يشير الفيديو إلى اختيار مصر لتولى الرئاسة لارتباطها ليس فقط بالتاريخ ولكن بمستقبل ومصير واحد وإلى التحدي الجديد الذي سيبدأ اليوم الأحد مع تسلم الرئيس السيسي رئاسة الاتحاد، بالإضافة إلى الأولويات العديدة التي حددتها مصر خلال فترة رئاستها للاتحاد لتحقيق طموحات الشعوب والشباب الذين يمثلون نحو 60% من عدد سكان القارة.

ويؤكد الفيديو أن الرئاسة تعد مهمة ومسئولية جديدة لتحقيق المزيد من التضامن الإفريقي، وأن حلما إفريقيا بدأ ونستكمل مسيرته معا من أجل إفريقيا.

ويختتم الفيديو بكلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي "تحيا مصر.. تحيا إفريقيا".