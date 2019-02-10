محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
تصوير - فريد قطب:
قال الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة الأسبق، إن أسباب المشكلة السكانية هي الفقر والجهل والمرض، مشددًا على أنه يجب مواجهتها بكافة السبل.
وأضاف خلال كلمته في ندوة "صحة المرأة في القرن الـ21"، التي نظمتها الجمعية المصرية لأمراض النساء والتوليد، مساء السبت، أن الزيادة السكانية تحتاج إلى مشاركة جميع المؤسسات للعمل على استراتيجية تحد من تلك المشكلة.
وأشار وزير الصحة الأسبق إلى أنه لا يجب اختذال القضية السكانية في تحديد النسل فقط، لافتاً إلى أن مصر حققت جزءا مهما في مواجهة المشكلة السكانية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة الأسبق: مواجهة الزيادة السكانية تحتاج مشاركة جميع المؤسسات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.