كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رفض الحوار بين الانفصاليين وحكومة الأقلية الإسبانية يهدد بإجراء انتخابات مبكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهمت الحكومة الاشتراكية الإسبانية، الأحزاب المؤيدة للاستقلال في كاتالونيا برفض الحوار لحل التوترات السياسية في المنطقة، والدخول في طريق مسدود، وقد يعرّض ذلك حكومة الأقلية بقيادة بيدرو سانشيز للخطر.

وقالت نائب رئيس الحكومة كارمن كالفو في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء: "إن مجموعات الاستقلال لا تقبل الإطار الذي اقترحناه".

وكررت كالفو التأكيد على أنّ رئيس الحكومة لن يقبل أبداً اقتراح إجراء استفتاء بشأن تقرير المصير في كاتالونيا، حسبما طلب الانفصاليون، كما انتقد عدم قبولهم أن يتم الحوار في إطار التشريع الحالي.

وقالت نائب الرئيس "إنه عندما لا يكون هناك تصالح، عليك أن تتوقف"، مشددة على أن السلطة التنفيذية لن تسحب عرضها الحالي.

ويأتي هذا قبل أسبوع من بدء المحاكمة التمرد ضد مسؤولين كاتالونيين سابقين لدورهم في استفتاء الانفصال أول أكتوبر 2017، وقبل عرض حكومة الأقلية مشروع ميزانية 2019 للكونجرس، حيث يعدّ دعم الأحزاب الانفصالية حاسماً لتمرير المشروع، وفى حالة رفضهم فهناك إمكانية لإجراء انتخابات مبكرة .