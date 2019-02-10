علمت "​النشرة​"، ادارة قناة ​القدس​ الفضائية المقربة من حركة "حماس" التي تبث من ​بيروت​ قررت اقفالها بعد عشر سنوات من العمل، وان الاقفال سيكون فوريا يوم غد الاحد بسبب الازمة المالية التي تمر بها منذ اشهر، وقد عقد مجلس الادارة اجتماعا واتخذ هذا القرار وقد ابلغ الموظفين به عبر البريد الالكتروني والرسالة النصية.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة:قناة القدس المقربة من حماس والتي تبث من بيروت ستقفل أبوابها غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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