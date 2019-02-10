أبو زيد: مار مارون جمع أركان الدولة بمشهد أعاد للبنان رسالته كوطن للتلاقي والحوار

هنأ النائب السابق ​أمل أبو زيد​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعيد ​مار مارون​، قائلا "مار مارون جمع اليوم بشفاعته أركان الدولة في مشهد فريد من نوعه أعاد ل​لبنان​ رسالته كوطن للتلاقي والحوار وهذا ليس بغريب على ​الموارنة​ الذين وإن كانوا مؤسسين للكيان اللبناني، إلا أنهم في كل مناسبة كانوا يعبرون عن قناعتهم الراسخة بأن لقاءاتهم وصلواتهم هي من أجل لبنان وكل اللبنانيين".

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