النشرة: جريحان نتيجة حادث سير بين سيارة ودراجة امام شركة الكهرباء بصيدا

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا عن "سقوط جريحين احدهم في حال الخطر، جراء ​حادث سير​ وقع امام شركة الكهرباء في صيدا بين ​سيارة​ ​مرسيدس​ ودراجة كهربائية".

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