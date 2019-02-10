الاناضول: وصول تعزيزات عسكرية أميركية لمنطقة عراقية على الحدود مع سوريا

كشفت وكالة "الاناضول" التركية عن "وصول تعزيزات أميركية إلى منطقة التنف العراقية على الحدود مع ​سوريا​، غربي المحافظة"، مشيرةً إلى ان "تعزيزات أميركية مكونة من آليات عسكرية من نوع "همر" ومدافع وأسلحة ثقيلة أخرى وصلت الى منطقة التنف 490 كم غرب مدينة ​الرمادي​ مركز محافظة ​الأنبار​".

ولفتت إلى ان "الهدف من تلك التعزيزات، تأمين الحدود العراقية مع سوريا، بالتزامن مع العمليات العسكرية التي انطلقت بالجانب السوري لتحرير آخر معاقل داعش بمحافظة ​دير الزور​".