وزيرة دفاع فرنسا: ننظر باحترام وتقدير للدور المحوري الذي يتميز به العراق

أكدت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي خلال لقائها رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن "فرنسا تنظر باحترام وتقدير للدور المحوري الذي يتميز به العراق وعلاقاته المتوازنة وأثر ذلك في حل مشاكل المنطقة".
شددت على "دعم فرنسا لاستقرار العراق والسعي لمواصلة جهود ملاحقة الإرهاب وبقايا عصابة "داعش" إلى جانب اهتمام القيادة الفرنسية بمواصلة التعاون مع الحكومة العراقية في توجهاتها لإعمار العراق وتطوير الخدمات والتعاون في المجالات التي تخدم تعزيز الأمن والتنمية والازدهار الاقتصادي ".
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