اعتبر النائب الجمهوري مايكل مكول أن "رسالة وزير الخارجية الاميركي ​مايك بومبيو​ للكونغرس بشأن الإجراءات المتعلقة بقضية الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​ مقلقة"، مشيراً إلى ان "رسالة بومبيو للكونغرس بشأن التعامل مع قضية خاشقجي لا تتلاءم مع قانون ماغنتسكي"، مؤكداً أنه "على إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترمب الامتثال فورا لقانون ماغنيتسكي ومد ​الكونغرس​ بالمعلومات عن قضية خاشقجي".

كانت هذه تفاصيل خبر نائب أميركي: رسالة بومبيو للكونغرس بشأن الإجراءات المتعلقة بقضية خاشقجي مقلقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.