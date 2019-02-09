خبراء وصحفيون غربيون: قطر قادت حملة قذرة لتنظيم مونديال 2022

شادي صلاح الدين (لندن)

أكد خبراء وصحفيون يعملون في المجال الرياضي، أن النظام القطر قاد «حملة قذرة» للفوز بتنظيم كأس العالم لكرة القدم عام 2022، مشيرين إلى أن حملتها شملت عمليات مختلفة من الفساد إلى التجسس والرشوة وتوظيف أقارب لمسؤولين في «الفيفا» في حدث نادر لتنظيم بطولة عالمية.

ونقل موقع «وورلد نيت ديلي» الأميركي عن الصحفي الألماني ينس فاينريتش الذي كان يعمل لدى صحيفة «دير شبيجل» الألمانية أن ما فعلته قطر كان المحاولة الأكثر تعقيداً والأكثر فساداً للحصول على حدث كبير في تاريخ الرياضة. وروى فاينريتش كيف استخدم المسؤولون القطريون في عام 2010 التجسس والرشوة لتأمين أصوات أعضاء اللجنة التنفيذية لـ «الفيفا».

وقال الصحفي الألماني، خلال مشاركته في مؤتمر عن قطر في العاصمة الأميركية واشنطن: «لقد عرفوا ودرسوا العائلة وفهموا الثقافة»، وأضاف: «كلهم تقريباً مهتمون بالحصول على صفقة جيدة».

ورسم فاينريتش قصة مخيفة شملت صفقات بيع أراضٍ مشبوهة وتفاهمات سياسية دولية صارمة، وقال: «نحن نتحدث عن 250 مليار دولار، تجمع سري، والتجسس على صحفيين ومسؤولي كرة القدم، ودفع أموال مقابل الحصول على أصوات». وشارك الصحفي الألماني في الندوة بجوار المتحدثين الآخرين نيكولاس ماين نيكولز، مسؤول سابق في «الفيفا»، وجيمي فولر، رئيس مؤسسة النزاهة الرياضية في لندن. وقال جيمي فولر، الذي أشرف على المناقشة «إذا كنت تظن أن السياسة لها دلالات قذرة، فعليك أن تلقي نظرة على عالم الرياضة وكرة القدم».

ومن بين التصرفات الغريبة، قال الثلاثي، إن قطر تشارك في اتفاقية لشراء طائرات إيرباص للحصول على دعم مسؤولي الاتحاد الأوروبي، والتواطؤ بين الإمارة ورئيس «الفيفا» سيب بلاتر، وذلك لتهميش مرشح منافس لقيادة اتحاد كرة القدم الدولي، بجانب بيع قطعة أرض التي دفع فيها صندوق الثروة السيادية القطري إلى عضو اللجنة التنفيذية لاختيار الدولة المضيفة للحصول على عقار في قبرص. وأوضح فولر الجوانب الأخرى المثيرة للمشاكل في محاولة قطر لتنظيم كأس العالم، بما في ذلك ممارسات العمل المسيئة التي اعتمدتها في جلب العمال الأجانب لإقامة منشآت رياضية وبنية تحتية أخرى في الإمارة.

وقد أدانت منظمات حقوق الإنسان الدولية، بما فيها منظمة العفو الدولية، الرقابة الصارمة لقطر على موظفيها التي قورنت بشكل من أشكال العبودية الحديثة. وأضاف «تسللت إلى معسكرات العمل القطرية، حيث كان العمال يعملون على مشاريع البنية التحتية للمونديال، كانت الظروف مروعة وغير إنسانية، أضطر العمال لتسليم جوازات سفرهم وحبسهم لسنوات».

ومن جانبه، قال ماين نيكولز، الذي فحص مواقع الدول المتقدمة لاستضافة مونديال 2022 بصفته مسؤولاً في «الفيفا» وقتها، إن قطر هي الأقل استحقاقا للبلدان التسع في المنافسة، وقال بعد أن زار جميع المواقع المحتملة لمنافسات كأس العالم في 2018 و2022 «لقد جاؤوا في أسفل القائمة».

وأضاف تم تقييم الملف القطري في المركز التاسع من بين 9 ملفات. بعبارة أخرى، فإن الملف القطري كان أسوأ عرض لاستضافة المونديال، متسائلاً «لماذا إذن حصلوا على الأصوات؟». وأوضح الموقع الأميركي أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» تعرض لفضيحة منذ أن اعتقلت الولايات المتحدة وحاكمت بلاتر ومسؤولين آخرين كبار في «الفيفا» في تحقيق واسع النطاق حول الفساد.

وفي غضون ذلك، اجتذبت قطر اهتماماً سلبياً بتكتيكات النفوذ العالمي التي استخدمتها، والتي تضمنت سرقة ونشر رسائل البريد الإلكتروني للأميركيين ومواطني الدول الغربية الأخرى. وكشفت وسائل الإعلام البريطانية عن أن قطر دفعت مبالغ مالية لشركة علاقات عامة وعملاء سابقين في الاستخبارات المركزية الأميركية لنشر معلومات مضللة عن الملفات المنافسة لها في سباق تنظيم مونديال 2022، لافتة إلى أن الدوحة قامت بتشغيل أشخاص مؤثرين لصالحها من أجل الوقوف ضد ملفات دولهم المنافسة لملف قطر، بهدف إظهار أن هذه الملفات لا تحظى بدعم شعبي في الداخل، وهو الأمر الذي يعد من أبرز شروط منح دولة حق استضافة كأس العالم، فيما وصف بأنه أكبر فضيحة رياضية يمكن تسجيلها في التاريخ.

وبينما تجري الاستعدادات لكأس العالم المقبلة في العاصمة القطرية الدوحة، قال فولر إنه يعتقد أنه لا يزال من الممكن سحب التنظيم من الدوحة ومنحه لدولة أخرى، مضيفا «ما زلت لا أعتقد أنه فات الأوان».