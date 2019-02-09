جدل في تركيا بعد مجاهرة أردوغان بتلقي هدايا من الدوحة

أنقرة (مواقع إخبارية) ثار جدل في تركيا بعد مجاهرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، علناً بتلقي الهدايا الفاخرة من السلطات القطرية، في دليل على استمرار «العطاءات المشبوهة» لكسب التعاطف السياسي بين أنقرة والدوحة. وأفاد تقرير لصحيفة «زمان» التركية أمس الأول، أن شركة «بي أم سي» للصناعات العسكرية التي يقودها شركاء قطريون، أهدوا أردوغان حافلة فاخرة، لتنضم إلى قائمة الهدايا الفاخرة التي يحصل عليها الرئيس التركي من قطر، إلى جانب الطائرة التي أهداها له أمير قطر خلال الأشهر الأخيرة.

وتناقلت وسائل إعلام تركية صوراً لتلقي أردوغان الحافلة، حيث حضر لتسلمها، وحصل على معلومات عنها من كل من عضوي مجلس إدارة الشركة.

وكان أمير قطر تميم بن حمد، أهدى أردوغان خلال شهر سبتمبر طائرة من طراز «Boeing 747-8» أرسلت إلى مطار صبيحة في إسطنبول، ثم انضمت إلى أسطول الطائرات التي يستخدمها أردوغان.

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