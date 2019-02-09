كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان يحمل نعش ضحايا انهيار مبنى سكنى باسطنبول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في حمل نعش أحد ضحايا انهيار مبنى سكني في اسطنبول اليوم السبت، حيث بلغ عدد القتلى 17 شخصاً.

ولدى زيارته لموقع الانهيار، قال أردوغان إنه كان هناك دروساً كثيرة للتعلم، قبل زيارة الضحايا في المستشفى.

ويجري التحقيق في سبب المأساة التي وقعت يوم الأربعاء، وأكدّ مسؤولون أن الطوابق الثلاثة العليا من المبنى المؤلف من ثمانية طوابق في منطقة كارتال بنيت بشكل غير قانوني، وفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان، في موقع الحادث "في هذه المنطقة واجهنا مشكلة خطيرة للغاية مع أعمال غير قانونية مثل هذا لتحقيق مكاسب أكبر، كما أكدّ أن الحكومة ستتخذ خطوات محددة بعد أن ينهي المحققون أعمالهم.

كما زار أردوغان مستشفى حيث يتم علاج أكثر من 12 شخصاً، سبعة منهم في حالة خطيرة.

وانتظر الأصدقاء والأقارب قرب الحطام للحصول على أخبار عن أحبائهم المفقودين حيث عملت فرق الطوارئ، بمساعدة الكلاب البوليسية، على مدار الساعة للوصول إلى الناجين المحتملين.