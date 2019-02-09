كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل تعتمد السعادة الزوجية على الجينات الوراثية أم النضج؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حاولت دراسة حديثة البحث فى مدى أهمية العامل الجينى الوراثى للشركاء قبل الزواج.

وكان من الطبيعى الاعتقاد بأنّ العوامل الوراثية قد تكمن وراء العديد من السمات المستخدمة بالفعل من قبل مواقع التوفيق بين الأزواج على الانترنت- مثل الشخصية والتعاطف- والتي يفترض الكثيرون أنها يمكن أن تعزز الكيمياء الأولية والإمكانات طويلة المدى لدى الأزواج المحددين.

لذلك ربما ليس من المستغرب أن هناك الآن مواقع الويب التي تجمع بين الاختبارات الجينية والتوفيق، لكن هل يتوافق الشركاء الحميمون على أساس جينات محددة في أي أساس علمي؟

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اليوم، أظهرت الدراسات أن التوائم المتماثلة وراثياً، تقيم النوعية الإجمالية لزيجاتها بالمثل، مما يشير إلى بعض المساهمة الجينية الدائمة في الحياة الزوجية، ومع ذلك، فإن الجينات المحددة المرتبطة بالزواج تظل لغزا.

وعلى هذا النحو، فإن التنبؤ بالتوافق الزوجي على أساس توليفات محددة من الملامح الجينية يستند إلى قاعدة علمية ضعيفة.

وفي الوقت الحالي، بدأ الباحثون للتو في تحديد الجينات التي قد ترتبط بالسعادة الزوجية ومن خلال العمليات.

لماذا دراسة آثار الجينات على الزواج؟

وعكف العلماء على تحديد العوامل التي تساهم في الزواج السعيد، مثل كيفية إدارة الأزواج للصراع، غير أن الاهتمام باستكشاف المحددات الجينية قد تطور في الآونة الأخيرة، والجينات هي أجزاء من الحمض النووي تشفر سمة معينة.

وقد يأخذ الجين أشكالا مختلفة تسمى الأليلات "شكل بديل للجين"، ويمثل الجمع بين الأليلين الموروثين من كلا الوالدين النمط الجيني للمرء. الاختلافات في النمط الوراثي تتطابق مع الاختلافات الملحوظة ضمن تلك الصفة بين الأفراد.

وعلى الرغم من أن الجينات تكمن وراء الاختلافات الفردية في مجموعة واسعة من الخصائص التي يعتقد أنها ذات صلة بالزواج، فهناك اهتمام على وجه التحديد بجين الأوكسيتوسين "هرمون الحب"، والذى يبدو أنه يلعب دورًا مهمًا في الارتباط العاطفي.

وعلى سبيل المثال، يقوم الأوكسيتوسين بإغراق الأم الجديدة عند ولادة الطفل، ويحدث طفرات أثناء ممارسة الجنس، ولذلك فهناك إدراك أن الجين الذي ينظم الأوكسيتوسين "أوكستر" قد يكون فكرة جيدة للدراسة في سياق الزواج ، حيث أنه كثيرا ما يتورط في كيفية ارتباطنا بالبشر الآخرين.

ويرتبط "أوكستر" بمجموعة من الظواهر المرتبطة بالسلوك الاجتماعي للإنسان، بما في ذلك الثقة والمساواة الاجتماعية، كما ارتبط بالاستجابات الفسيولوجية للدعم الاجتماعي والصفات التي يعتقد أنها مهمة لدعم العمليات، مثل التعاطف.