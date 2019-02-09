كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المعارضة الإيرانية تنظّم مؤتمراً لاستعراض آفاق التغيير في إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الاثنين المقبل،

سونا سامسامي، ممثلة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الولايات المتحدة.

تعقد المقاومة الإيرانية، مؤتمرا،يستعرض السجل الإجرامي للنظام الإيراني في الداخل والخارج، تحت رعاية

وستحتضن العاصمة الأمريكية واشنطن المؤتمر، فيما سيقدم وجهة نظر حول الوضع الحالي في إيران، وتأثير السياسات الحازمة، وفرض العقوبات، على نظام الملالي، بعد عام من بدء الانتفاضة الوطنية في البلاد، واحتمالات التغيير في إيران، وخيارات السياسة لعام 2019.

يذكر أن تاريخ 11 فبراير 1979، شهد إطاحة الشعب الإيراني بدكتاتورية الشاه، لكن الملالي بقيادة خميني سرقوا الثورة من الشعب، وفرضوا ديكتاتورية دينية، وتسببوا في قتل الملايين من الإيرانيين وغير الإيرانيين، على حد سواء في جميع أنحاء الشرق الأوسط وما وراءها، بحسب المقاومة الإيرانية.

