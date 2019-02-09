كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أكاديمي: أمريكا ليست وحدها من تقرر مصير أزمة فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق أستاذ العلوم السياسية، طارق فهمي، على أزمة فنزويلا، قائلاً: «عسكرة الأزمة ليس في مَصلحة لأحد، لأنه عسكرة الأزمة ودخولها لمرحلة جديدة، هذا معناه، أنَنا أمام الجزء الثاني من تداعيات الأزمة».

وأضاف فهمي، خلال لقائه ببرنامج «وراء الحدث»، المذاع على قناة الغد الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أنَّ عسكرة الأزمة ليس دخول الولايات المتحدة الأمريكية كما يتصور البعض، لأنه بطبيعة الحال هناك قواعد حاكمة للتعامل مع دول أمريكا اللاتينية تَنظر إليها الولايات المتحدة الأمريكية من أعلى، هكذا تعاملنا مع أمريكا اللاتينية كَفناء خلفي للسياسة الأمريكية لسنواتٍ طويلة، وبناء عليه هذه الدعوة يجب أن تُفهم في سياقين، الأول هل تَدخل الولايات المتحدة الأمريكية سيحسم الأزمة أم سَيزيدها تعقيدًا، لأنَّ الولايات المتحدة لن تذهب إلى نُزهة مباشرة، ودخولها لن يكون بالسهولة التي كان يُمكن للولايات المتحدة في مراحل معينة كما تذكر في أمريكا اللاتينية بأنها تدخل وتحسم الأوضاع في هذه الدول.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية ليست وحدها التي يُمكن أنْ تُقرر مصير هذه الأزمة في فنزويلا.