القاتل الصامت يودي بحياة ضابطة ممتازة في البيضاء

مرة أخرى، لقيت ضابطة شرطة ممتازة، يوم أمس الجمعة، مصرعها في مدينة الدار البيضاء، بعد اختناقها بغاز البوتان في منزلها الكائن بحي مولاي رشيد.

وحسب المعلومات التي حصل عليها “اليوم 24″، فإن الفقيدة تم نقلها إلى مستودع الأموات في مدينة الدار البيضاء، في الوقت الذي نقل فيه زوجها إلى المستعجلات، بمساعدة من رجال الوقاية المدنية والقوات المساعدة.