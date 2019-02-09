الجيش يقسو على الحسيمة بثلاثية ويؤزم وضعيته في أسفل الترتيب

واصل فريق الجيش الملكي صحوته، وحقق انتصارا كبيرا على شباب الريف الحسيمي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم السبت، بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، برسم الجولة 17 من البطولة الاحترافية لكرة القدم.

وبعد شوط أول سلبي النتيجة، بالرغم من المحاولات الكثيرة لأصحاب الأرض، انتفض الفريق العسكري في الجولة الثانية، ووقع ثلاثة أهداف متتالية، تناوب عليها كل من أبوبكر تونغارا، في الدقيقة 47، محمد الشيبي، في الدقيقة 52، وعبد الغني موعاوي، في الدقيقة 58 من زمن المباراة.

وكان بإمكان الجيش أن يضيف أهداف أخرى لولا التسرع، لتنتهي المباراة بانتصاره بثلاثية.

وبهذا الانتصار، الخامس له هذا الموسم، صعد الفريق العسكري للمركز الثامن برصيد 21 نقطة، بينما تجمد رصيد الفريق الريفي في 16 نقطة بالمركز الأخير.