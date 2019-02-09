آرسنال يعمق جراح هيديرسفيلد تاون

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق آرسنال الفوز في مباراته الخارجية على هيديرسفيلد تاون بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ثنائية آرسنال كل من اللاعبين أليكس إيوبي وألكسندر لاكازيت، وفي المقابل أحرز هدف هيديرسفيلد تاون اللاعب سيد كولاسيناك (هدف ذاتي).

وبهذا الفوز رفع آرسنال رصيده من النقاط إلى 50 نقطة وهو يحتل المركز السادس بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد هيديرسفيلد تاون عند 11 نقطة وهو يقبع بالمركز الأخير.

وجاءت أولى المحاولات بالدقيقة 10، عندما مرر نايلز الكرة إلى إيوبي، الذي توغل وسدد في الشباك الخارجية لهيدرسفيلد.

وسجل إيوبي هدف الجانرز الأول، في الدقيقة 16، بعد عرضية من الجهة اليسرى أرسلها كولاسيناك، وسددها النيجيري مباشرةً لترتطم بقدم كونغولو، لاعب هيدرسفيلد، وتسكن الشباك.

وشهدت الدقيقة 25 احتجاجات كبيرة من لاعبي هيدرسفيلد تاون، بعد لمسة يد على لوران كوسيلني داخل منطقة العمليات، لكن حكم اللقاء لم يحتسب ركلة جزاء.

وضاعف ألكسندر لاكازيت النتيجة لآرسنال، في الدقيقة 44، بعد عمل مميز من مخيتاريان، الذي مرر الكرة إلى نايلز في الناحية اليمنى، ليمررها الأخير بدوره إلى الفرنسي، الذي أسكن الكرة الشباك.

ومع انطلاق الشوط الثاني، حاول هيدرسفيلد الرد على اَرسنال، من خلال تصويبة قوية من باكونا بالدقيقة 47، تصدى لها بيرند لينو، حارس الجانرز.

وبالدقيقة 49، جاءت أخطر فرص المباراة لهيدرسفيلد، بعد عدة تمريرات بين اَرون موي وكونغولو، قبل أن يمرر الأخير إلى دياخابي، الذي سدد من داخل المنطقة في يد الحارس، ليضيع على فريقه فرصة ذهبية.

وأجرى أوناي إيمري، المدير الفني لاَرسنال، أول تبديلاته بنزول محمد النني، بالدقيقة 59، بدلا من لوكاس توريرا.

وأهدر النني عقب نزوله فرصه ثمينة، بعد عرضية من الناحية اليسرى، سددها المصري بالرأس بعيدًا عن المرمى، في ظل عدم تفاهم بينه ولاكازيت.

وواصل هيدرسفيلد إهدار الفرص السهلة، ففي الدقيقة 66 سدد بونشيون كرة، وجدت زميله دياخابي الذي صوب برعونة بعيدًا عن الشباك الخالية.

وأضاع إيوبي انفرادًا صريحًا بالمرمى، بالدقيقة 70، حيث تصدى له الحارس بين هامر.

ووقف لينو أمام تصويبة دياخابي الخادعة، في الدقيقة 72.

وكاد ديبواتري، مهاجم هيدرسفيلد، أن يقلص النتيجة بالدقيقة 80، بعد كرة رائعة لعبت خلف المدافعين، وانفرد ديبواتري وسدد من الناحية اليمنى، بجوار القائم الأيمن لاَرسنال.

وفي الدقيقة 83، أهدر جرانت الوافد الجديد لصفوف هيدرسفيلد، فرصة خطيرة، عقب نزوله بثواني قليلة، بعدما سدد الكرة وأبعدها مونريال من على خط المرمى.

وسجل هيدرسفيلد هدف حفظ ماء الوجه، في الدقيقة 93، بعد انفراد لدياخابي الذي سدد الكرة، ووضعها كولاسيناك بالخطأ في مرماه.