ريال مدريد يقهر أتلتيكو ويعتلي وصافة الدوري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فاز فريق ريال مدريد في مباراة الديربي على جاره اللدود، أتلتيكو مدريد، بثلاثة أهداف مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ23 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأحرز ثلاثية الفريق الملكي كل من اللاعبين كاسيميرو، سيرجيو راموس وغاريث بيل، وفي المقابل سجل هدف أتلتيكو مدريد الوحيد اللاعب أنطوان غريزمان.

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده من النقاط إلى 45 نقطة وهو يحتل المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 44 نقطة وهو يحتل المركز الثالث.

وبدأت المباراة باستحواذ أصحاب الأرض على الكرة، وانطلق الفرنسي أنطوان غريزمان نجم أتلتيكو مدريد على الجبهة اليسرى، وسدد كرة مرت بجانب المرمى في الدقيقة الثانية.

وأول رد من ريال مدريد، جاء في الدقيقة العاشرة، حيث أرسل داني كارفاخال كرة عرضية، سددها الكرواتي لوكا مودريتش بالرأس على يسار مرمى الحارس أوبلاك.

ونجح ريال مدريد في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 16، حيث حصل الفريق الملكي على ركلة ركنية نفذها كروس، ولعبها راموس برأسه أمام المرمى، ليُسددها كاسيميرو بركلة مقصية رائعة داخل الشباك.

وأهدر لوكاس فاسكيز، فرصة تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 19، حيث أرسل فينيسيوس جونيور تمريرة عرضية أمام فاسكيز، لكنه سددها بقوة بعيدًا عن مرمى أوبلاك.

ونجح غريزمان في تسجيل هدف التعادل لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 25، حيث انطلق بالكرة وسدد بين أقدام الحارس تيبو كورتوا، حيث لجأ الحكم إلى تقنية الفيديو، قبل أن يُعلن عن شرعية الهدف.

وحاول توني كروس، تسجيل الهدف الثاني للميرنغي، بتسديدة قوية على يمين الحارس أوبلاك، لكن الأخير تصدى للكرة ببراعة في الدقيقة 36.

وعرقل خيمينيز مدافع أتلتيكو مدريد، البرازيلي فينيسيوس في منطقة الجزاء، ليحصل الملكي على ركلة جزاء نفذها راموس بنجاح داخل الشباك في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بتقدم ريال مدريد 2-1.

ومع بداية الشوط الثاني، حاول ألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو مدريد، تهديد مرمى ريال مدريد بتسديدة قوية علت مرمى كورتوا في الدقيقة 47.

وواصل أتلتيكو مدريد محاولاته نحو تعديل النتيجة، وسدد أنطوان غريزمان كرة قوية، لكنها مرت بجانب القائم الأيسر في الدقيقة 52.

ونجح موراتا في هز الشباك، حيث استغل تقدم الحارس تيبو كورتوا عن مرماه، لكن حكم المباراة ألغى الهدف بداعي التسلل على مهاجم الروخي بلانكوس.

وقرر سانتياغو سولاري، المدير الفني لريال مدريد، الدفع بغاريث بيل بدلًا من الشاب فينيسيوس جونيور، ثم داني سيبايوس بدلًا من توني كروس، وأخيرًا ماريانو دياز بدلًا من كريم بنزيمة.

وعلى الجانب الآخر، دفع دييغو سيميوني المدير الفني لأصحاب الأرض، بالثلاثي فيتولو ورودريغو هيرنانديز وكالينيتش.

وتألق البلجيكي تيبو كورتوا في التصدي لتسديدة قوية من خيمينيز لاعب أتلتيكو مدريد، في الدقيقة 60، وحول الكرة إلى ركلة ركنية.

وحاول بنزيمة، توسيع الفارق بالهدف الثالث، حيث أرسل داني كارفاخال، كرة عرضية من الجهة اليمنى، حاول المهاجم الفرنسي تسديدها بالرأس في الشباك، لكن تسديدته علت مرمى أوبلاك في الدقيقة 72.

ونجح غاريث بيل في تسجيل الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 74، حيث بدأ بنزيمة الهجمة ومرر لزميله لوكا مودريتش الذي مرر للنجم الويلزي، الذي سددها بقوة داخل الشباك.

وأشهر حكم المباراة، البطاقة الصفراء الثانية في وجه الغاني توماس بارتي، ليُكمل الروخي بلانكوس آخر 10 دقائق في المباراة بنقص عددي، لتنتهي المباراة بفوز ريال مدريد.