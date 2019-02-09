الجزائر: مصرع شابين من غزة غرقًا أثناء هجرتهما إلى إسبانيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت وسائل إعلام في قطاع غزّة إن الشابيّن الفلسطينيّين عبد الله محمد المصري، من خانيونس، ومنير أبو شرخ من غزّة، لقيا مصرعيهما غرقًا في الجزائر، أثناء محاولتهما الهجرةَ إلى إسبانيا.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن خفر السواحل الجزائري غرق مركبٍ يحمل 18 "مهاجرا غير شرعى"، قبالة سواحل مدينة أوران الجزائرية، ومصرع شخصين أجنبيّين، وفقا للوكالة الرسمية.

وتبيّن، لاحقًا، أن الأجنبيّين هما فلسطينيّان من قطاع غزّة.

وأوضحت الوكالة الرسميّة أن خفر السواحل أنقذ 13 شخصًا بينما يجرى البحث عن 3 آخرين، ما زال مصيرهم مفقودًا.

وتمكن خفر السواحل الجزائري، فى وقت سابق، من إنقاذ 52 مهاجرًا أفريقيًا كانوا في طريقهم إلى أوروبا على متن قارب تقليدي الصنع بشواطئ الغزوات شمال غربي الجزائر.