رسميًّا.. المغرب ينفي سحب سفيريه من السعودية والإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًّا.. المغرب ينفي سحب سفيريه من السعودية والإمارات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
نفى وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، الأنباء التي قالت إن بلاده سحبت سفيريها في كل من السعودية والإمارات.
وقال بوريطة، في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، إن “المغرب لديه قنوات خاصة لإعلان مثل هذه القرارات”.
وأكد أن “الخبر غير مضبوط ولا أساس له من الصحة، ولم يصدر عن مسؤول”.
وأوضح أن “تاريخ الدبلوماسية المغربية يؤكد أنها تعبر عن موقفها بوسائلها وليس من خلال وكالة أنباء أمريكية”.
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