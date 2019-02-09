اليمن: طيران التحالف يستهدف مواقع لتخزين الطائرات المسيرة

في السياسة 10 فبراير,2019 نسخة للطباعة

صنعاء ـ وكالات: قالت قناة الإخبارية السعودية إن طيران التحالف العربي استهدف “موقعا لتخزين وتجهيز الطائرات بدون طيار وعربات الإطلاق في صنعاء”. وأضاف التحالف أن “الاستهداف يتوافق مع القانون الدولي الانساني” وأنه اتخذ “اجراءات وقائية لحماية المدنيين”. يذكر أن التحالف كان أعلن في الأول من فبراير عن عملية مماثلة جرت شرق صنعاء، استهدفت موقع تخزين وتجهيز الطائرات المسيرة. وأعلن التحالف في بيانه عن آخر التطورات الأمنية والإنسانية. وقال إنه تم إصدار 27 تصريحا لسفن تحمل مواد أساسية ومشتقات نفطية ومواد غذائية لليمن. وأفاد بأن أنصار الله مازالت تعطل دخول 5 سفن لميناء الحديدة منذ 18 يوما. كما أكد بيان التحالف أيضا على أن ميناء الصليف شمال الحديدة خال من السفن منذ 3 أسابيع. وأضاف أنه تم إصدار 29 تصريحا جويا، و6 تصاريح برية، و127 تصريحا لحماية القوافل.الى ذلك، أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، أن 541 مدنيا سقطوا بين قتيل وجريح جراء خروقات ارتكبتها أنصار الله منذ سريان الهدنة في محافظة الحديدة غرب اليمن في 18 ديسمبر الماضي حتى السادس من الشهر الجاري. وقالت الحكومة، في تقرير نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، “إن أنصار الله ارتكبت 1062 خرقاً في محافظة الحديدة، أدت إلى مقتل 72 مدنيا وإصابة 469 آخرين جراحات بعضهم خطيرة”. وقال مصدر عسكري في الحكومة، حسبما أفاد التقرير، إن “خروقات أنصار الله مستمرة بمختلف أنواع الأسلحة وتستهدف منازل المواطنين والأماكن العامة ومواقع الجيش الوطني”. وأضاف أن “أنصار الله مستمرون في تصعيدهم حيث إنها في وقت سابق استهدفت البعثة الدولية لتنفيذ اتفاق ستوكهولم والمسؤولة عن إعادة الانتشار”. وأشار إلى أن “أنصار الله قصفوا في الساعات الماضية المطاحن التي تستخدمها الأمم المتحدة مخازن لها “في تحد واضح واستهتار بالمجتمع الدولي، بالإضافة إلى ذلك فان أنصار الله تعمل بشكل مستمر على تعزيز مواقعها الدفاعية عن طريق زراعة الالغام وحفر الخنادق والممرات البرية عند المداخل والمواقع الرئيسية”. ودعا المصدر مكتب المبعوث الأممي إلى اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل الضغط على أنصار الله للتوقف فوراً عن “هذه الانتهاكات والخروقات والالتزام بالاتفاق الذي تقوده الأمم المتحدة بخصوص الحديدة”. ولم يصدر أنصار الله أي تعليق حتى الآن بخصوص هذه الاتهامات. وكانت مشاورات السلام اليمنية التي انعقدت في ستوكهولم، في ديسمبر الماضي، نجحت في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الحديدة، على أن يتم انسحاب جميع القوات التابعة لأنصار الله والحكومة من المدنية وموانئها، غير أنه لم يتم الانسحاب حتى اليوم، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين بعرقلة تنفيذ الاتفاق.