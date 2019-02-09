ليبيا: المجلس الأعلى يطلب مساعدة واشنطن في الحد من التدخلات الدولية

القاهرة ـ د ب ا :

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، مع عدد من أعضاء الكونجرس والقادة السياسيين في العاصمة واشنطن، الوضع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.جاء ذلك خلال مشاركة المشري، تلبية للدعوة التي وجّهت إليه من الكونجرس الأميركي، في يوم الإفطار الوطني بالعاصمة واشنطن، والذي افتتحه الرئيس دونالد ترامب، بحضور نائبه ووزراء الحكومة والنائب العام، وأعضاء من الكونجرس، وعدد كبير من رؤساء الدول، بحسب المكتب الإعلامي المجلس الأعلى للدولة.كان المشري، التقى الأربعاء الماضي، مسؤول الشؤون المغاربية بوزارة الخارجية الأميركية جاشوا هاريس، خلال زيارته، حسبما ذكر موقع “بوابة الوسط”الليبي أمس السبت. وعبر المشري، عن أمله في أن تكون الولايات المتحدة شريكا استراتيجيا لليبيا، مؤكدا أنه لا يطلب دعمها طرفًا دون الآخر، لكن المطلوب مساعدة ليبيا في الحد من التدخلات الدولية السلبية.وأضاف المشري، أن مجلس الدولة “في تناغم” مع البعثة الأممية، مشيرًا إلى أنه شكل لجنة لمتابعة الملتقى الوطني الجامع، وأن رؤية المجلس للحل في ليبيا تتلخص في إجراء الاستفتاء على الدستور في أقرب وقت وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة، وخروج كل الأجسام الحالية من المشهد.يشار إلى أن ليبيا تشهد صراعا بين جماعات مسلحة منذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي وقتله في عام 2011، إضافة إلى تنازع ثلاث حكومات على إدارتها وهي، الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب ، وحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا، وحكومة الانقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.

ميدانيا، أعلنت القوات المسلحة الليبية أنها شنت امس الاول ضربات جوية جديدة على مجموعات تشادية مسلحة في جنوب ليبيا. وقال الجيش الوطني الليبي في بيان مقتضب إن “مقاتلات سلاح الجو العربي الليبي تناوبت على دك ثلاثة تجمعات للعصابات التشادية وحلفائها في جنوبنا الحبيب”. وأضاف أن هذه الضربات وقعت في “مدينة مرزق وكانت، قاسية وموجعة للجماعات التي عاثت في أرضنا فساداً”.وكان “الجيش الوطني الليبي” أعلن مؤخرا أنه شن ضربة جوية على مجموعات لـ”المعارضة التشادية” في المنطقة نفسها.