الان تتابع الرئيس الفلسطيني يخصص مقعدا للشهيد الطفل بالمجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، مرسوما رئاسيا بشأن الطفل الراحل حسن شلبي (14 عاما) الذي لقي مصرعه برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية يوم الجمعة.

ونص المرسوم الرئاسي على تخصيص مقعد للشهيد الطفل بالمجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتسمية قاعة اجتماعات اللجنة المركزية لفتح بمقر المقاطعة في رام الله باسمه.

وأفادت وكالة “معا” الفلسطينية بأنه سيتم منتصف الشهر الجاري ترتيب زيارة لوالدي الطفل حسن شلبي لمقر المقاطعة برام الله والاجتماع بالرئيس محمود عباس.

وشيع الفلسطينيون السبت جثمان الطفل حسن شلبي في مدينة حمد للإسكان شمال خان يونس.

وقتل الطفل شلبي خلال مشاركته في مسيرات العودة على حدود قطاع غزة، بعد إصابته برصاصة في القلب أطلقها عليه جنود إسرائيليون.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للطفل الشهيد يفطر القلوب، يروي فيه معاناته في البحث عن العمل بسبب ظروف أسرته المعيشية الصعبة.