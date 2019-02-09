شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام جامعة الدول العربية يزور بيروت غدًا لتأكيد دعم الجامعة للبنان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (القاهرة)

يزور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط غدًا (الأحد) رسمياً العاصمة اللبنانية بيروت ليومين، لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين والقيادات اللبنانية.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية السفير محمود عفيفي في تصريح له اليوم (السبت) بأن الزيارة تأتي في إطار حرص "أبو الغيط" على تقديم التهنئة على النجاح في تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، بالإضافة إلى تأكيد وقوف الجامعة العربية بقوة بجوار لبنان، ودعمها لمؤسساته الدستورية، وحرصها على الحفاظ على أمنه واستقراره وضمان سيادته.

ولفت "عفيفي" الانتباه إلى أن زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية هي الأولى لمسؤول عربي رفيع المستوى إلى بيروت منذ تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.