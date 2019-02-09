"حماس" ترحب بدعوة التجمع الديمقراطي الفلسطيني لإجراء انتخابات شاملة

رحبت حركة ​المقاومة​ الإسلامية "حماس" بـ"دعوة التجمع الديمقراطي الفلسطيني، لإجراء ​انتخابات​ شاملة تحت إشراف ​حكومة​ وحدة وطنية يتم تشكيلها بالتوافق الوطني"، مشيرةً إلى انه " يضم التجمع الديمقراطي الفلسطيني: ​الجبهة الشعبية​، والجبهة الديمقراطية، والمبادرة الوطنية، وحزب الشعب، وفدا، إلى جانب مجموعة من الشخصيات الوطنية المستقلة".

وأكدت "استعداد "حماس"للتعاون مع جميع الأطراف والقوى و​الفصائل الفلسطينية​ الساعية لحل الأزمات السياسية وتجاوز حالة المراوحة في أداء المشروع الوطني "، مشددةً على "موقفها الثابت في التمسك ب​الحوار الوطني​ الشامل وغير المشروط كمدخل لحل كل قضايا الخلاف، ورفضها ل​سياسة​ التفرُّد بالقرار الوطني، واحتكارِه وإقصاءِ شركاء الوطن تحت أي مبرر".