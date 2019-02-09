"حماس" ترحب بدعوة التجمع الديمقراطي الفلسطيني لإجراء انتخابات شاملة

رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بـ"دعوة التجمع الديمقراطي الفلسطيني، لإجراء انتخابات شاملة تحت إشراف حكومة وحدة وطنية يتم تشكيلها بالتوافق الوطني"، مشيرةً إلى انه " يضم التجمع الديمقراطي الفلسطيني: الجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية، والمبادرة الوطنية، وحزب الشعب، وفدا، إلى جانب مجموعة من الشخصيات الوطنية المستقلة".
وأكدت "استعداد "حماس"للتعاون مع جميع الأطراف والقوى والفصائل الفلسطينية الساعية لحل الأزمات السياسية وتجاوز حالة المراوحة في أداء المشروع الوطني "، مشددةً على "موقفها الثابت في التمسك بالحوار الوطني الشامل وغير المشروط كمدخل لحل كل قضايا الخلاف، ورفضها لسياسة التفرُّد بالقرار الوطني، واحتكارِه وإقصاءِ شركاء الوطن تحت أي مبرر".
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