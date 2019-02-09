النشرة: إخماد حريق شب بمحرك سيارة بجانب ثكنة زغيب العسكرية في صيدا

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا عن "اشتعال النار في محرك ​سيارة​ من نوع Bmw لون فضي بجانب ثكنة زغيب العسكرية في صيدا بسبب ماس كهربائي"، مشيراً إلى أن "فوج الاطفاء و​فوج الانقاذ الشعبي​ و​الدفاع المدني​ حضروا إلى المكان وعملوا على إطفائها ولم يؤد الحريق إلى وقوع إصابات، واقتصرت الأضرار على الماديات".

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