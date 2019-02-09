النشرة: جريح في اشكال واطلاق نار في عين الحلوة

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا، عن سقوط جريح في اشكال فردي وقع قرب مسجد خالد بن الوليد في ​الشارع التحتاني​ ل​مخيم عين الحلوة​ بعدما تطور الى ​اطلاق نار​، وقد نقل الجريح (محمد. ش) الى مستشفى النداء الانساني للمعالجة واصابته خطرة.

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