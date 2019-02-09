قوى الأمن: توقيف أحد أخطر المطلوبين في محلّة صبرا

نتيجةً للتحريات والرصد، ومن خلال كمين محكم في محلّة صبرا، أوقفت دورية من مفرزة بيت الدين القضائية في وحدة الشرطة القضائية، بتاريخ 8/2/2019 أحد أخطر المطلوبين للقضاء، بحقه سبع مذكرات توقيف غيابية بجرائم سلب وسرقة وأسلحة، ويدعى:
_ ج.ج.( مواليد عام 1987، مكتوم القيد)
بالتحقيق معه، اعترف بقيامه – برفقة آخرين – بالعديد من عمليات السرقة بطريقة احتيالية في مناطق مختلفة من محافظتي بيروت وجبل لبنان.
لذلك وبناءً على إشارة القضاء المختص، تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورةالكائن في بعقلين - المرج، أو الإتصال على أحد الرقمين: 300216/05–300187/05، تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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