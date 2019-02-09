قوى الأمن: توقيف أحد أخطر المطلوبين في محلّة صبرا

نتيجةً للتحريات والرصد، ومن خلال كمين محكم في محلّة صبرا، أوقفت دورية من مفرزة بيت الدين القضائية في وحدة ​الشرطة القضائية​، بتاريخ 8/2/2019 أحد أخطر المطلوبين للقضاء، بحقه سبع مذكرات توقيف غيابية بجرائم سلب وسرقة وأسلحة، ويدعى:

_ ج.ج.( مواليد عام 1987، مكتوم القيد)

بالتحقيق معه، اعترف بقيامه – برفقة آخرين – بالعديد من عمليات السرقة بطريقة احتيالية في مناطق مختلفة من محافظتي بيروت وجبل لبنان.

لذلك وبناءً على إشارة ​القضاء​ المختص، تعمم ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورةالكائن في بعقلين - المرج، أو الإتصال على أحد الرقمين: 300216/05–300187/05، تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.