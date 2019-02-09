قوى الأمن تعمم صورة امرأة تائهة وُجدت في الشياح

عممت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، بناءًعلى إشارة ​القضاء​ المختص، صورةامرأة تائهة، وجدت حوالي الساعة 16.00 من تاريخ اليوم 9/2/2019 في محلّة الشيّاح – ​عين الرمانة​، وتدّعي بأن اسمها:

-فرح ​محمد رحال​ والدتها منى (مواليد عام 1987)

وهي تعاني من عدم اتزان عقلي، وعدم معرفتها لمكان ذويها، ولا يوجد بحوزتها أي مستند يثبت هويتها.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان ذويها، الاتصالبفصيلة الشيّاح في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 393029/01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.