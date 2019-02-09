محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السيد:
لقي شخص مصرعه، وأصيب 14 آخرين في تصادم سيارتين على الطريق الدولي، مساء اليوم السبت، في منطقة عيون موسى بجنوب سيناء.
وتلقى اللواء أحمد أبو عقيل مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي المنوفية، وميكروباص أجرة جنوب سيناء، قادم من موقف السويس في اتجاه جنوب سيناء، على بعد 5 كم من كمين عيون موسى، في اتجاه مدينة رأس سدر عند التقاء الطريق الجديد مع القديم، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 14 آخرين.
ونقل المصابين والجثة لمستشفى رأس سدر العام.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع شخص وإصابة 14 في تصادم سيارتين بجنوب سيناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.