مصرع شخص وإصابة 14 في تصادم سيارتين بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السيد:

لقي شخص مصرعه، وأصيب 14 آخرين في تصادم سيارتين على الطريق الدولي، مساء اليوم السبت، في منطقة عيون موسى بجنوب سيناء.

وتلقى اللواء أحمد أبو عقيل مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي المنوفية، وميكروباص أجرة جنوب سيناء، قادم من موقف السويس في اتجاه جنوب سيناء، على بعد 5 كم من كمين عيون موسى، في اتجاه مدينة رأس سدر عند التقاء الطريق الجديد مع القديم، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 14 آخرين.

ونقل المصابين والجثة لمستشفى رأس سدر العام.