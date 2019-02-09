الرئيس الأوكراني يؤكد ضرورة انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي وحلف الأطلنطي

محمد اسماعيل - القاهرة - كييف (أ ش أ)

أكد الرئيس الأوكراني بيترو بورشينكو، اليوم السبت، على ضرورة انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلنطي.

وذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية أن بورشينكو أوضح - في كلمة ألقاها في بداية انطلاق حملته لخوض الانتخابات الرئاسية - :"أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلنطي من شأنه توفير ضمانات حاسمة وقاطعة لاستقلالها وأمنها القومى وحريتها ورفاهية شعبها".

وقال بورشينكو "إن أوكرانيا تجاوزت الأسوأ، حيث بدأت الأزمات الناتجة عن الحرب مع الانفصاليين في الشرق والحصار الاقتصادي الروسي تخف حدتها".