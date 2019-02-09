إصابة 13 في حادث مروري بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أصيب 13 شخصًا، مساء اليوم السبت، في حادث مروري على طريق قرية "أبو هريرة – الفرافرة" بمحافظة الوادي الجديد.

وتلقى اللواء محمد كمال، مدير أمن الوادي الجديد، يفيد بوقوع حادث مروري عند الكيلو 70 على طريق "الفرافرة - أبوهريرة"، ونتج عن الحادث إصابة 13 شخصًا بجروح وكدمات متفرقة في الجسم.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقل المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.