ترند الموجز| أمطار على 3 مناطق خلال ساعات..وقرارات ثورية للأهلي في "سبت الغضب"..وتحرك من الجبلاية..ورد فعل بيراميدز..وانجاز جديد لصلاح في ليلة تألقه أمام بورنموث

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، طقس الأحد: شبورة وأمطار على 3 مناطق، و8 قرارات صارمة لمجلس الأهلي ضد الجبلاية والزمالك وبيراميدز في "سبت الغضب"، والجبلاية تُخمد ثورة مجلس الأهلي.. وتنهي أزمة مباراة بيراميدز، وأول رد فعل من "بيراميدز" بعد قرار الجبلاية.. وتعليق مُبهر من "أبو تريكة" على بيان الأهلي، وليلة تألق "صلاح" أمام بورنموث: هدف وفرص ضائعة.. واحتفال على طريقة شاكيري.. وأرقام قياسية جديدة.. والابتعاد بصدارة الهدافين.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:

طقس الأحد: شبورة وأمطار على 3 مناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الأحد، يشهد طقسا مائلا للبرودة على السواحل الشمالية و الوجه البحري والقاهرة، معتدلا على شمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا، على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد.

وشهدت البلاد، الأيام الماضية، طقسا سيئا، تخلله سقوط الأمطار في مختلف أنحاء الجمهورية، ووصلت إلى حد السيول في بعض المناطق.

وأضافت الهيئة في بيان لها: "تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري تكون خفيفة على القاهرة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك".

وعن حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر والرياح السطحية، شمالية غربية

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون مضطربة، وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الأحد على بعض المدن:

القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 12

الإسكندرية العظمى 17 درجة والصغرى 09

مطروح العظمى 17 درجة والصغرى 9

سوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 7

قنا العظمى 20 درجة والصغرى 9

أسوان العظمى 22 درجة والصغرى 11

الأرصاد تعلن موعد تحسن حالة الجو

وفي سياق متصل، توقع أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيونية، بدء تحسن الأحوال الجوية وانحصار فرص سقوط الأمطار الأحد، مشيرا إلى أن درجات الحرارة أصبحت حول المعدل الطبيعي فى مثل هذا الوقت من العام، ومن المتوقع أن تسجل 18 إلى 19 درجة.

وشهدت البلاد تقلبات جوية حادة خلال الإسبوع الماضي، وصلت ذروتها الأربعاء.

وانخفضت درجات الحرارة الأربعاء، بقيم تتراوح من 9-10 درجات مئوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تكاثرت السحب المنخفضة والمتوسطة، صاحبها سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية أحيانا على أغلب الأنحاء، ووصلت لحد السيول على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء ومنطقة خليج السويس، وانحصرت فرص سقوط الأمطار الجمعة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وجنوب البلاد.

ونصحت الهيئة خلال تلك الفترة بعدم تخفيف الملابس، وتجنب ممارسة الأنشطة البحرية خاصة على البحر المتوسط، والقيادة بهدوء على الطرق السريعة، نظرا لانخفاض الرؤية أثناء سقوط الأمطار.

وأهابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالمسؤولين في المحافظات باتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لمثل هذه الحالات خاصة في المناطق المعنية بالسيول هذا، ويمكن الاتصال بالهيئة للاستفسار عن حالة الطقس المتوقعة على مدار الـ 24 ساعة على التليفون الأتي 24646721.

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8 قرارات صارمة لمجلس الأهلي ضد الجبلاية والزمالك وبيراميدز في "سبت الغضب"

أسفر الاجتماع الطارئ لمجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الذي عقد ظهر السبت، عن 8 قرارات صارمة ضد الجبلاية ورئيسي الزمالك وبيراميدز، بعد الأزمات الأخيرة التي شهدتها الساحة الرياضية.

ونشر الموقع الرسمي للأهلي بيانا صادرا عن مجلس الإدارة يكشف فيه قراراته، والتي جاءت كالتالي:

1- عدم المشاركة في أية اجتماعات كانت رسمية أو ودية لاتحاد الكرة وأن لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم و”فيفا” والميثاق الأولمبي هى الحاكم لعلاقة النادي مع اتحاد الكرة ولجانه المختلفة بسبب انتهاك الاتحاد للوائح ومخالفته قرارات اللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد الإفريقي لكرة القدم وعدم اتخاذ موقف رادع تجاه تجاوزات رئيس الزمالك “الموقوف قانونًا” بحق ممثل النادي الأهلي في اجتماع الاتحاد مع رؤساء الأندية.

2- التقدم بشكوى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم لاتخاذ اللازم قانونًا حيال الاختراق الصارخ للوائح في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية وعدم الالتزام بقرار “كاف” الذي صدر بحق رئيس الزمالك يوم 29-9-2018 بإيقافه عن ممارسة أي نشاط رياضي أو إداري يخص لعبة كرة القدم.

3- التقدم بشكوى للجنة الأولمبية المصرية لعدم التزام اتحاد الكرة بقرارات الأولمبية المصرية والسماح لرئيس الزمالك “الموقوف قانونًا” بممارسة نشاطه وتمثيل ناديه في اجتماع رسمي لمجلس إدارة الاتحاد مع رؤساء الأندية.

4- عدم الاعتراف بأية قرارات تصدر عن اتحاد الكرة أو لجانه المختلفة تأتي نتيجة التوصيات التي تقدم بها رئيس الزمالك في اجتماع الأربعاء الماضي والذي أصبح باطلًا بحضوره.

5- التمسك الكامل بأداء مباريات الأهلي في بطولة الدوري وفقًا للترتيب في جدول الدوري المعلن من جانب اتحاد الكرة حتى يوم 30 مارس المقبل والذي تم إخطار كافة الأندية به في 8 يناير الماضي ولم تكن هناك اعتراضات من أي جانب ولم يطلب النادي الأهلي الذي يؤدي مبارياته بشكل مضغوط (مباراة كل 72 ساعة) ويخسر جهود لاعبيه للإصابات أية استثناءات. علمًا بأن هذه الفترة لا يتخللها أية مباريات للأهلي في بطولة الكأس حسبما جاء في المكاتبات الواردة إلينا من لجنة المسابقات ونحن نحترمها ونتمسك بها.

6- الرفض القاطع لاستبدال أية مباراة للأهلي في بطولة الدوري بمباراة أخرى في مسابقة الكأس استجابة لضغوط أي طرف، خاصة وأن اتحاد الكرة هو الذي أعد جدول الدوري بنفسه دون تدخل من أية جهة وهو الأولى بالالتزام بجدوله والحفاظ على ثوابته قبل الأندية.

وإذا كان الاستبدال رغبة نحترمها لطرف آخر؛ ليتفادى مواجهة الأهلي في بطولة الدوري قبل 30 مارس القادم. فمن حقه أن يطلب من اتحاد الكرة تأجيل مباراته مع الأهلي في الدوري إلى مابعد الموعد المشار إليه.

7- لن يخوض النادي الأهلي أية مباراة قادمة إلا بحضور جماهيره وفقًا للشروط التي تم الاتفاق عليها في السابق ويتم تطبيقها الآن، وحال قيام اتحاد الكرة باختيار ملاعب بديلة غير مسموح فيها بالحضور الجماهيري للملاعب التي سيتم إغلاقها استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية، يكون الاتحاد هو المسئول عن الحصول على الموافقات المطلوبة ومن بينها الموافقة الأمنية وأن يتم اخطارنا بالحصول على هذه الموافقات عند الإعلان من جانب اتحاد الكرة عن الملاعب البديلة حرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة.

8- مقاطعة البطولات العربية القادمة بسبب الإساءات المتكررة من الرئيس الحالي للاتحاد العربي لكرة القدم بحق مجلس إدارة الأهلي الممثل الشرعي للنادي وأعضاءه وجماهيره، الأمر الذي يسلب الاتحاد العربي مظلته التي من المفترض أن تجمع الأندية العربية على الحب والاحترام المتبادل.

– مجلس إدارة النادي الأهلي في حالة انعقاد مستمر.

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الجبلاية تُخمد ثورة مجلس الأهلي في "سبت الغضب".. وتنهي أزمة مباراة بيراميدز\

قررت لجنة المسابقات، باتحاد الكرة المصري، برئاسة عامر حسين، تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري، المحدد لها يوم 28 فبراير الحالي، إلى موعد آخر بعد قمة المارد الأحمر والزمالك، المقرر لها 30 مارس.

وقال الموقع الرسمي للجبلاية إن قرار التأجيل يأتي بناء على تفويض مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والأندية للجنة المسابقات بتحديد المواعيد المناسبة للفرق المنافسة على بطولة الدوري الممتاز.

وأكدت اللجنة إقامة مباريات الفرق الثلاثة (الزمالك وبيراميدز والأهلي) وفقا لترتيب المباريات في الجدول المعلن للمسابقة.

ويأتي ذلك بعد اجتماع مجلس إدارة الأهلي الطارئ، السبت، والذي أعلن فيه التمسك الكامل بأداء مباريات النادي في بطولة الدوري وفقًا للترتيب في جدول الدوري المعلن من جانب اتحاد الكرة حتى يوم 30 مارس المقبل والذي تم إخطار كافة الأندية به في 8 يناير الماضي ولم تكن هناك اعتراضات من أي جانب.

كما أكد المجلس رفضه القاطع لاستبدال أية مباراة للأهلي في بطولة الدوري بمباراة أخرى في مسابقة الكأس استجابة لضغوط أي طرف، خاصة وأن اتحاد الكرة هو الذي أعد جدول الدوري بنفسه دون تدخل من أية جهة وهو الأولى بالالتزام بجدوله والحفاظ على ثوابته قبل الأندية.

وأشار المجلس إلى أنه إذا كان الاستبدال رغبة نحترمها لطرف آخر؛ ليتفادى مواجهة الأهلي في بطولة الدوري قبل 30 مارس القادم، فمن حقه أن يطلب من اتحاد الكرة تأجيل مباراته مع المارد الأحمر في الدوري إلى مابعد الموعد المشار إليه.

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أول رد فعل من "بيراميدز" بعد قرار الجبلاية.. وتعليق مُبهر من "أبو تريكة" على بيان الأهلي

رحب نادي بيراميدز بقرار لجنة المسابقات باتحاد الكرة، بتأجيل مباراته مع الأهلي في الدوري، التي كان محددا لها يوم 28 فبراير الجاري، إلى موعد آخر بعد قمة المارد الأحمر والزمالك، المقرر لها 30 مارس.

وقال أحمد حسن، المستشار الرياضي لبيراميدز في تصريحات إعلامية: "أعتقد أن القرار مناسب وخاصة أنه لبى طلب النادي بتأجيل المباراة، ولكن يجب إقامتها بعد مباراة الأهلي والزمالك يوم 30 مارس المقبل"

وأضاف الصقر: "لم نطلب سوى حقنا ولا نريد سوى تكافؤ الفرص وهو ما أدركه اتحاد الكرة ببيانه، ولم نثر أي أزمة بخصوص العديد من الأمور فعندما اعترضنا على قرارات تحكيمية لجأنا للحكام الأجانب على نفقتنا كما أنه عندما تم طرح أزمة المؤجلات اقترحنا أكثر من حل".

تريكة يعلق على قرارات الأهلي

من ناحية أخرى، أشاد محمد أبو تريكة، نجم الأهلي والمنتخب السابق، بقرارات مجلس إدارة القلعة الحمراء، قائلا في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "دائمًا الأهلي كبير برجاله وقرارته.. الأهلي فوق الجميع".

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فيديو| ليلة تألق "صلاح" أمام بورنموث: هدف وفرص ضائعة.. واحتفال على طريقة شاكيري.. وأرقام قياسية جديدة.. والابتعاد بصدارة الهدافين

قاد النجم المصري محمد صلاح ليفربول لاكتساح ضيفه بورنموث بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، بملعب آنفيلد، في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.

وسجل ساديو ماني الهدف الأول لليفربول فى الدقيقة 24 من رأسية، وأضاف ويجنالدوم الهدف الثاني في الدقيقة 34 من تسديدة رائعة من فوق الحارس.

ثم أحرز صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 48، مستغلا تمريرة متقنة من روبرتو فيرمينو، ليضع الفرعون الكرة بهدء على يمين حارس بورنموث.

وفي لقطة طريفة، احتفل صلاح عقب تسجيله الهدف على طريقة زميله السويسري شاكيري.

وقدم النجم المصري مباراة رائعة، وكاد أن يحرز أكثر من هدف، لولا الحظ، وبراعة حارس الضيوف.

أرقام قياسية جديدة

وبهدفه أمام بورنموث أصبح صلاح أول لاعب يسجل 20 هدف أو أكثر في موسمين متتاليين مع ليفربول، منذ لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني الحالي في موسمي 2012-2013 و2013-2014.

وكان صلاح قد سجل 44 هدفاً في جميع المسابقات مع ليفربول الموسم الماضى، فيما أحرز 20 هدفاً حتى الآن بالموسم الحالي.

كما أصبح بورنموث أكثر فريق استقبل اهداف من اللاعب المصري في البريميرليج ومعه فريق واتفورد بـ(6 أهداف).

ورفع صلاح رصيده من الأهداف لـ17 هدفا، ليعزز صدارته لقائمة الهدافين، بفارق هدفين عن أوباميانج مهاجم أرسنال.

وبذلك رفع ليفربول رصيده لـ65 نقطة، ليعود لصدارة الدوري، متفوقا على مانشستر سيتي بـ3 نقاط، فيما تجمد رصيد بورنوث عند 33 نقطة في المركز الـ11. (رابط الخبر)

شاهد أهداف المباراة، وهدف صلاح وطريقة احتفاله